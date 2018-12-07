Incontro tra Della Valle e la squadra, fiducia al gruppo e a Pioli. La richiesta del patron...

Il Presidente Andrea Della Valle, secondo quanto si legge su ViolaChannel, è arrivato a inizio giornata al Centro Sportivo “Davide Astori”, la visita è stata l’occasione per salutare la squadra e assi...

Il Presidente Andrea Della Valle, secondo quanto si legge su ViolaChannel, è arrivato a inizio giornata al Centro Sportivo “Davide Astori”, la visita è stata l’occasione per salutare la squadra e assistere all’allenamento.

Nel corso della mattina Andrea Della Valle ha voluto radunare per un lungo incontro staff tecnico e squadra, ribadendo la fiducia riposta nel progetto intrapreso a inizio anno e nelle persone che lo hanno condiviso e ne fanno parte a cominciare dall’allenatore Stefano Pioli.

Il Presidente non potrà seguire la squadra nella trasferta di domenica a Sassuolo poiché in partenza per l’estero e ha chiesto a tutti la massima concentrazione.