Incontro ravvicinato ieri a Fiesole tra Stefano Pioli e Borja Valero, i due a cena nello stesso locale

Il retroscena raccontato dalla Gazzetta dello Sport, il calciatore spagnolo al primo momento libero è tornato nei suoi posti fiorentini

Come racconta La Gazzetta dello Sport ieri è andato in scena un incontro casuale ma curioso nei pressi di un noto ristorante di Fiesole tra Stefano Pioli e Borja Valero: i due infatti si sono incrociati nel classico pranzo domenicale. Il tecnico viola in compagnia del proprio staff, lo spagnolo insieme alla famiglia dopo il rientro in Italia al termine della tournée asiatica.