Incontro Milan-Corvino per Kalinic: Pantaleo chiede 30 milioni, l'offerta si ferma a 25

Il direttore dell'area tecnica viola, Pantaleo Corvino, si trova oggi a Milano per parlare con Inter, Milan e Barcellona. Riguardo al contatto con il Milan, che vuole Kalinic come prima alternativa ad...

Il direttore dell'area tecnica viola, Pantaleo Corvino, si trova oggi a Milano per parlare con Inter, Milan e Barcellona. Riguardo al contatto con il Milan, che vuole Kalinic come prima alternativa ad Andrè Silva e che, secondo Cm.com avrebbe già fatto sapere di volere andarsene, la richiesta viola è di 30 milioni di euro, ma i rossoneri sperano di chiudere a 25, partendo da un'offerta base di 20.