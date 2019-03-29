Incidente Chiesa, motociclista in codice giallo con lievi escoriazioni

Secondo quanto appreso dalla redazione di Labaroviola.com, l'incidente che ha coinvolto Federico Chiesa è meno grave di quanto appreso in un primo istante. Lo scooterista urtato dall'auto dall'auto da...

Secondo quanto appreso dalla redazione di Labaroviola.com, l'incidente che ha coinvolto Federico Chiesa è meno grave di quanto appreso in un primo istante. Lo scooterista urtato dall'auto dall'auto dal giocatore viola non è in condizione molto gravi, ma si trova in codice giallo all'ospedale di Careggi con soltanto delle escoriazioni.

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