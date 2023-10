Inaugurazione Viola Park, conduce Carlo Conti: saranno 3mila gli invitati

Questa sera verrà ufficialmente inaugurato il nuovo centro sportivo della Fiorentina, il Viola Park. La società viola ha allestito una serata spettacolare, rimane segreta per non sciupare la sorpresa. A condurre ci sarà Carlo Conti, noto presentatore e grande tifoso viola. Saranno più di 3.000 gli invitati all’inaugurazione, partendo da Infantino fino a Ceferin. Presenti le squadre di Serie A e la politica locale e non solo, con Lorenzo Casini e il ministro Abodi davanti a tutti. Sarà un impegno anche dal punto di vista della polizia locale, ma la Fiorentina ha organizzato il tutto nei minimi dettagli. Dalle 17 alle 21, lo stadio Curva Fiesole verrà allestito per il grande spettacolo targato Rocco Commisso. Inizia una nuova era in casa Fiorentina. Lo scrive La Nazione.

