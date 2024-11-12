In sette lasciano il Viola Park per le Nazionali. Bove riposa un po’, è stremato 

Niente di preoccupante per Bove, nei prossimi giorni sarà a disposizione della Fiorentina

Sono otto (meno uno) i viola convocati con le varie Nazionali. Il meno uno è rappresentato da Edoardo Bove, che nella serata di ieri ha lasciato il ritiro dell'Under 21 per un lieve risentimento muscolare. Niente di preoccupante per la Fiorentina, che avrà a disposizione il classe 2002 già nei prossimi giorni. Palladino, almeno per la prossima settimana, non potrà contare invece su sette pedine: Kean e Comuzzo sono impegnati con la Nazionale di Spalletti, Gosens è stato chiamato per la seconda volta consecutiva dalla Germania di Nagelsmann, Amir Richardson è stato aggregato al Marocco di Regragui, mentre

Kayode e il portiere classe 2006 Martinelli rappresenteranno rispettivamente l'Under 21 e l'Under 19. A loro si aggiunge anche Pongracic: fuori da metà settembre per un problema ai flessori della coscia, contro il Verona il centrale ex Lecce è tornato tra i convocati e si è scaldato nel finale di gara. Indice di un pieno recupero che ha spinto il Ct della Croazia Dalic a convocarlo.

A riposo anche nella giornata di oggi, dopo il lunedì libero concesso ieri dopo il successo con l'Hellas, nei prossimi giorni gli allenamenti di Palladino saranno per pochi intimi. Il folto numero di calciatori viola che rappresenteranno le proprie nazionali è indice di quanto sia stia lavorando bene dalle parti del Viola Park. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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