In Italia-Belgio il ct Di Biagio si affida ancora a Chiesa per provare a raggiungere la semifinale
Nel match conclusivo del Gruppo A, l'Italia U21 di Mister Di Biagio affronta il Belgio alle ore 21 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Per qualificarsi gli azzurri devono vincere e sperare che la comp...
Nel match conclusivo del Gruppo A, l'Italia U21 di Mister Di Biagio affronta il Belgio alle ore 21 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Per qualificarsi gli azzurri devono vincere e sperare che la compagine iberica non vinca contro la Polonia con più di due goal di scarto, altrimenti addio primo posto. Se dovesse concludere al secondo posto resta un lumicino di speranza in base a diverse combinazioni possibili con altri gironi. Negli 11 non può mancare il gioiello viola Federico Chiesa che dopo aver realizzato una bellissima doppietta nella gara d'esordio ha comunque fatto un'ottima prestazione nella sconfitta italiana con la squadra polacca.
Queste le formazioni ufficiali:
Italia: Meret; Calabresi, Mancini, Bastoni, Pezzella, Barella, Locatelli, Mandragora, Pellegrini, Chiesa, Cutrone. Ct. Di Biagio
Belgio: De Wolf, Cools, Cobbaut, Bushiri, Bornauw, Omeonga, Schrijvers, Heynen, Bastien, Saelemaekers, Lukebakio. Ct. Walem