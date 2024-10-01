In Inghilterra confermano: c'è intesa tra i top campionati per la chiusura anticipata del calciomercato

Si sta parlando sempre più spesso della possibilità della chiusura anticipata della sessione di mercato estiva, ma ora l’ipotesi si fa sempre più concreta. Il Times in Inghilterra ha dato risalto a qu...

Si sta parlando sempre più spesso della possibilità della chiusura anticipata della sessione di mercato estiva, ma ora l’ipotesi si fa sempre più concreta. Il Times in Inghilterra ha dato risalto a questa notizia, affermando che si possano adottare delle soluzioni al fine di chiudere il calciomercato prima dell'avvio della stagione: ci sarebbe già un accordo tra i principali campionati europei, in particolar modo tra Serie A, Premier League, Ligue 1, Bundesliga e LaLiga per chiudere il mercato estivo entro il 15 agosto 2025.

Le principali leghe europee, ad eccezione della Liga spagnola, erano già d'accordo per chiudere il calciomercato prima dell’inizio del campionato nella scorsa stagione. Ora sembra che tutte stiano convergendo su questa idea. Sarà però necessario raggiungere un accordo anche con l'Arabia Saudita. Un tentativo simile era stato fatto nel 2018, ma fallì a causa della mancanza di uniformità. Questa volta, però, le leghe sembrano più decise ad adottare questa soluzione.

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