In estate è stato vicino alla Fiorentina, adesso per De Paul si muove anche l'Inter. Le ultime

La dirigenza dell‘Inter sonda il mercato in vista delle prossime sessioni di campagna acquisti per capire come poter rinforzare la squadra a disposizione di Luciano Spalletti. Stando a ultimissime ind...

La dirigenza dell‘Inter sonda il mercato in vista delle prossime sessioni di campagna acquisti per capire come poter rinforzare la squadra a disposizione di Luciano Spalletti. Stando a ultimissime indiscrezioni riportate da gianlucadimarzio.com, infatti, i nerazzurri starebbero seguendo due profili che si sono messi bene in mostra in questo inizio di stagione: Rodrigo De Paul, trequartista argentino dell’Udinese (già 5 gol in campionato) e Joachim Andersen, difensore danese della Sampdoria.

Per quanto riguarda De Paul, l’Inter lo starebbe seguendo con molta attenzione. Per ora passi ufficiali non ce ne sono, ma in futuro potrebbe arrivare l’accelerazione. Anche perché il classe 1994 con Velazquez alla guida dell’Udinese ha raggiunto grande maturità e costanza di rendimento. Una pista da tenere d’occhio.

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