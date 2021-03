L’impresa della Fiorentina dura solo 6 minuti, i viola restano a +7 dalla zona retrocessione

La voglia di impresa dura sei minuti. Quelli che intercorrono tra la rete di Ribery, la sua prima in assoluto al Franchi, e il ritorno sulla Terra firmato da Brahim Diaz che sei minuti dopo evidenza tutte le criticità della Fiorentina. Così ambiziosa eppure così fragile, specie in difesa. Fiorentina? Sconfitta indolore no, perchè dopo il successo di Benevento sarebbe stato ottimo trovare continuità anche dal punto di vista dei risultati. Però dietro la classifica, fortunatamente è rimasta ghiacciata: tutte sconfitte le ultime quattro e quindi tutto invariato almeno nella distanza dalla zona retrocessione (sette punti di vantaggio). Lo riporta Repubblica oggi in edicola.

LEGGI ANCHE, DRAGOWSKI USCITO PER UNA CONTUSIONE ALLA CAVIGLIA SINISTRA: PREVISTI ACCERTAMENTI OGGI