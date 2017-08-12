IMPRENDITORI AMERICANI INTERESSATI ALLA FIORENTINA? TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Un noto imprenditore del nord America interessato alla Fiorentina. Avevamo promesso novità giro di dieci giorni e sono arrivate

Dieci giorni fa abbiamo dato la notizia in esclusiva di un ricco e noto imprenditore del nord America conosciuto in tutto il mondo molto interessato alla Fiorentina tanto da sondare il terreno per l'acquisizione totale della società gigliata.

Innanzitutto una premessa, se abbiamo dato notizie così precise (tipo la provenienza del nord dell'America) e altre più vaghe è perché fa parte della notizia e di una privacy che ci è stata chiesta di mantenere. Le bufale sono altre.

https://www.labaroviola.com/un-ricco-imprenditore-del-nord-america-vuole-la-fiorentina-presto-incontro-con-la-societa-viola/25112/

A questa notizia tanti si sono interrogati sulla reale possibilità di questo noto imprenditore di prendere la Fiorentina. Avevamo promesso novità nel giro di dieci giorni. Novità che sono arrivate ma non sono molto positive per coloro che sperano nella cessione della società da parte dei Della Valle.

Il noto imprenditore ha raffreddato il suo interesse per la Fiorentina per una ragione molto semplice, le tantissime cessioni da parte della società in questo mercato hanno fatto diminuire l'appeal del prodotto "ACF" non solo in Italia ma in tutto il mondo. Sia chiaro, non si tratta di un ritiro definitivo ma se a fine luglio c'era la grande possibilità di un incontro nel giro di pochi giorni adesso è tutto rimandato a settembre.

Questo gruppo di americani non si è defilato in maniera definitiva ma resta assolutamente in contatto con la realtà fiorentina tanto da rimandare a questo punto al prossimo mese tutti gli eventuali movimenti che poi potrebbero anticipare i primi incontri. Resta solo da capire se ci sarà l'affondo decisivo o meno. Seguiranno aggiornamenti.

Flavio Ognissanti