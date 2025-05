Impallomeni su Gudmundsson: “Lo riscatterei, ma credo che lui non ne possa più di Palladino”

L’ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni ha parlato a TMW Radio anche della situazione di Albert Gudmundsson alla Fiorentina, con la società viola che tra poco dovrà decidere se riscattare l’islandese dal Genoa oppure rispedirlo al mittente. Queste le sue parole:

“Gudmundsson ha deluso. Per me non è un discorso di Fiorentina ma non è mai sbocciato l’amore col tecnico. E’ uno che sembra stralunato ma è un genio, io gli darei ancora una chance, ma credo che sia lui a non poterne più di Palladino. Un’ultima cosa che mi sento di dover dire: Doveva reagire anche lui”.