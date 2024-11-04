Impallomeni: "Fiorentina e Atalanta sono la notizia di questa giornata. Voto 10 a entrambe"

Impallomeni analizza le prestazioni di Fiorentina e Atalanta dopo le vittorie rispettivamente ottenute contro Torino e Napoli

Il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, analizzando le vittorie brillanti di Fiorentina e Atalanta. Queste le sue parole in merito:

"La borghesia del calcio che avanza, la Fiorentina e l'Atalanta sono la notizia di questa giornata. Hanno fiducia, entusiasmo, tecnica, e non solo. Voto dieci a entrambe".

Pruzzo scherza: “La Fiorentina gioca male e vince, non è facile. Più facile a giocare bene e vincere”

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