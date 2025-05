Immenso Robin Gosens: l’esterno viola è secondo in Europa per gol e assist nel suo ruolo

Che Robin Gosens sia un giocatore eccezionale non lo scopriamo oggi dopo la semifinale di Conference. Arrivato a Firenze come un buon acquisto di esperienza, si è calato subito nell’ambiente ed ha conquistato il cuore dei tifosi a suon di gol e grandi prestazioni. Già ai tempi dell’Atalanta il giocatore tedesco ci aveva abituato a numeri realizzativi importanti, ma dopo le annate in sordina tra Inter e Union Berlino si poteva pensare che il giocatore si fosse un po’ perso.

Gosens ha avuto un grandissimo impatto a livello mentale sullo spogliatoio, diventando un grandissimo leader. Robin ha dimostrato la sua forza con questa particolare statistica: 8 gol e 8 assist, che lo portano ad essere il secondo esterno dei top 5 campionati europei per realizzazione, appena sotto ad Hakimi del Psg e sopra a Marcos Llorente dell’Atletico Madrid.

Il riscatto obbligatorio è già scattato, e ciò legherà Robin alla Fiorentina per ancora molto tempo: sicuramente è uno dei Leader da cui ripartire il prossimo anno, a prescindere da cosa succederà nelle prossime gare e per cosa lotterà l’anno prossimo la Fiorentina.