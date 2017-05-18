Ilicic, non solo Atalanta. Su di lui anche club spagnoli e tedeschi

Ormai è quasi ufficiale, Ilicic non sarà più un giocatore della Fiorentina. Oltre all'Atalanta, per lui si sono mossi anche due club esteri prestigiosi..

A cura di Redazione Labaroviola 18 maggio 2017 11:22

Firenze, stadio Artemio Franchi, 23.02.2017, Fiorentina-Borussia, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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