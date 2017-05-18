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Ilicic, non solo Atalanta. Su di lui anche club spagnoli e tedeschi

Ormai è quasi ufficiale, Ilicic non sarà più un giocatore della Fiorentina. Oltre all'Atalanta, per lui si sono mossi anche due club esteri prestigiosi..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 maggio 2017 11:22
Ilicic, non solo Atalanta. Su di lui anche club spagnoli e tedeschi - Firenze, stadio Artemio Franchi, 23.02.2017, Fiorentina-Borussia, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 23.02.2017, Fiorentina-Borussia, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Nei giorni scorsi è stata data la notizia di un Ilicic sempre più vicino alla cessione. Su di lui è sempre forte l'interesse dell'Atalanta che nonostante la volontà di non spendere i 7 milioni per il cartellino del giocatore, rimane la favorita.
Sullo sloveno però, nelle ultime ore si son mossi anche altri club esteri prestigiosi quali Schalke 04 e Valencia. 

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