Ilicic, non solo Atalanta. Su di lui anche club spagnoli e tedeschi
Ormai è quasi ufficiale, Ilicic non sarà più un giocatore della Fiorentina. Oltre all'Atalanta, per lui si sono mossi anche due club esteri prestigiosi..
A cura di Redazione Labaroviola
18 maggio 2017 11:22
Nei giorni scorsi è stata data la notizia di un Ilicic sempre più vicino alla cessione. Su di lui è sempre forte l'interesse dell'Atalanta che nonostante la volontà di non spendere i 7 milioni per il cartellino del giocatore, rimane la favorita.
Sullo sloveno però, nelle ultime ore si son mossi anche altri club esteri prestigiosi quali Schalke 04 e Valencia.