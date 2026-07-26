Il Watford si prepara per la Fiorentina mercoledì: 3-0 all'Hansa Rostock con Bove titolare

Gli inglesi sono allenati dall'ex Empoli Dionisi

Lasciatosi alle spalle il ko nel test match con il QPR — un incontro che ha fornito diversi elementi di analisi a Fabio Grosso e alla squadra — il gruppo viola si proietta subito verso la seconda sfida della tournée britannica. La Fiorentina tornerà infatti in campo mercoledì 29 luglio per affrontare il Watford, anch'esso reduce da una prova positiva: gli inglesi si sono imposti per 3-0 contro i tedeschi del Rostock grazie ai gol messi a segno da Maamma e Nobizada nel primo tempo e al sigillo finale di Chikovani. Il confronto rappresenterà inoltre un'occasione di incroci e volti noti, a partire dal ricongiungimento con Edoardo Bove, schierato per ben 86 minuti nell'ultimo impegno dei suoi, fino alla sfida in panchina con il toscano Alessio Dionisi, figura ben conosciuta nel nostro campionato e attuale tecnico della formazione inglese.