Il violino smette di suonare: dopo gli insulti Gilardino lascia Spezia e pensa da allenatore
Il violino smetterà di suonare. E' quello che sostiene la Gazzetta dello Sport, che ricorda come Alberto Gilardino - dopo i recenti insulti ricevuti dai tifosi - abbia deciso di lasciare lo Spezia. Ma...
A cura di Redazione Labaroviola
24 maggio 2018 12:26
Il violino smetterà di suonare. E' quello che sostiene la Gazzetta dello Sport, che ricorda come Alberto Gilardino - dopo i recenti insulti ricevuti dai tifosi - abbia deciso di lasciare lo Spezia. Ma non solo: il classe '82 starebbe pensando direttamente ad appendere gli scarpini al chiodo, per cimentarsi con la carriera da allenatore. In questo senso, potrebbe subito partecipare al prossimo corso Figc, che inizierà il 5 giugno.