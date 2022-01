Il video enigmatico della Fiorentina sui social, il riferimento è alla mascotte del club viola

Sta destando tanta curiosità nei tifosi viola il video postato dalla Fiorentina sui propri canali social, anche se inizialmente qualcuno aveva pensato a qualche nuovo colpo di mercato o a qualche rinnovo di contratto, il significato di quei video sono per la mascotte del club viola che sta per essere rilanciata, mascotte che si lascia anche intravedere. Perchè il nome Lorenzo? In onore di Lorenzo il Magnifico. Ecco i due video postati che sono due indizi