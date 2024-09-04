Il valore della rosa della Fiorentina è di 279 milioni, è l'ottava rosa per valore di mercato in Serie A

Il portale Transfermarkt ha rivelato la classifica delle squadre in Serie A per valore di mercato, la Fiorentina con i suoi 279 milioni si piazza all'ottavo posto. In questa sessione di calciomercato...

Il portale Transfermarkt ha rivelato la classifica delle squadre in Serie A per valore di mercato, la Fiorentina con i suoi 279 milioni si piazza all'ottavo posto. In questa sessione di calciomercato il valore della rosa viola è aumentato del 15%, ed è la squadra che in termini percentuali ha aumentato di più il proprio valore dopo Juventus, Parma e Como, aumento che gli ha permesso di mettersi davanti alla Lazio e dietro di solo 7 milioni al Bologna. Anche la distanza con la Roma si è assottigliata a 50 milioni, mentre restano sempre lontanissime Atalanta e Napoli. La squadra con il valore più alto in Serie A è l'Inter con una rosa da 673 milioni, mentre la più bassa è il Venezia con appena 57 milioni.

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