Il turno scomodo di Samp-Fiorentina non ferma i tifosi viola: saranno oltre 1.000 a Marassi

La caccia al biglietto per l’ultima trasferta della stagione è ufficialmente iniziata. Nonostante il giorno lavorativo e l’orario scomodo (il fischio d’inizio è in programma alle 18:30), l’importanza della sfida di lunedì prossimo contro la Sampdoria ha assunto contorni così importanti dopo la vittoria sulla Roma che saranno oltre mille i tifosi della Fiorentina presenti tra soli quattro giorni nel settore ospiti di Marassi, in quella che potrebbe rappresentare la gara che, in caso di sconfitta dell’Atalanta il giorno prima con il Milan e di tre punti di Biraghi e compagni, regalerà ai viola di Italiano la qualificazione a una competizione europea a sei anni di distanza dall’ultima volta.

Una prospettiva più che allettante che infatti, nel giro di poche ore, ha già portato alla vendita di quasi 300 tagliandi per lo spicchio riservato ai tifosi in partenza da Firenze, anche se – complice il turno spostato all’inizio della prossima settimana – non è atteso il tutto esaurito per i circa duemila posti a disposizione dei supporter fiorentini. Molti tuttavia decideranno il da farsi a ridosso del weekend e non è escluso che ci possa essere un’impennata di vendite a partire proprio dalle prossime ore. Lo scrive La Nazione.

