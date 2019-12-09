Il triste ritorno a Firenze: confronto Commisso-squadra poi silenzio, cuffie e delusione

Questo è quanto scrive Il Corriere Fiorentino: "Volti scuri, bocche cucite, nessun sorriso e un forte senso di frustrazione. Il viaggio di ritorno a Firenze per la Fiorentina è cominciato così. Il via...

Questo è quanto scrive Il Corriere Fiorentino: "Volti scuri, bocche cucite, nessun sorriso e un forte senso di frustrazione. Il viaggio di ritorno a Firenze per la Fiorentina è cominciato così. Il viaggio, lungo oltre tre ore, è sembrato infinito. Vissuto con un clima pesante e di rabbia, ha portato i giocatori ad isolarsi. Ognuno è rimasto per conto proprio con le cuffie o lo smartphone. Prima però c'è stato l'appuntamento con Commisso che ha voluto parlare al gruppo. Al fischio finale ha preferito non scendere negli spogliatoi, la rabbia era troppo forte e il presidente è troppo navigo per non immaginare che sarebbe potuto andare oltre. Il confronto dunque è avvenuto in treno, nei vagoni di prima classe del treno. Il presidente ha espresso la sua delusione per la sconfitta e per come è stata giocata la partita. Non gli è piaciuto niente di ciò che ha visto, soltanto la timida reazione nel finale che ha portato al gol di Caceres ha allietato il suo malumore. Questa mattina la squadra alle 11 scenderà in campo per l'allenamento di scarico, Commisso si presenterà al centro sportivo per far sentire la sua presenza e cominciare a caricare i giocatori in vista del prossimo impegno contro l'Inter".