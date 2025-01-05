Il Torino ricorda Agroppi prima del match con il Parma: "Grazie, scudetto del '76 porta anche il tuo nome"

Due striscioni per ricordare Aldo Agroppi da parte dei tifosi del Torino, prima della partita tra i granata e il Parma che inizierà alle ore 18 allo stadio Olimpico - Grande Torino. Il testo del primo...

Due striscioni per ricordare Aldo Agroppi da parte dei tifosi del Torino, prima della partita tra i granata e il Parma che inizierà alle ore 18 allo stadio Olimpico - Grande Torino. Il testo del primo recita "Grazie Aldo. Lo scudetto del '76 porta anche il tuo nome". Il riferimento è all'addio dello stesso Agroppi ai granata, da calciatore, proprio nell'estate precedente alla vittoria del tricolore, cosa che non era mai andata del tutto giù al diretto interessato, per l'occasione "sprecata" di mettere nella sua bacheca anche, appunto, lo scudetto, oltre alle due Coppa Italia.

Nel secondo invece si legge "Ciao Aldo, esempio del Tremendismo Granata". Doppio ricordo dunque per un uomo che non verrà mai dimenticato dai tifosi del Toro. Poco dopo allo stadio è arrivato anche il patron del Torino, Urbano Cairo, con il clima di commozione per Agroppi che molto probabilmente si trasformerà poi in contestazione, come sempre accade nelle ultime settimane, nei confronti del presidente. Da tempo infatti i sostenitori granata chiedono la cessione del club, stanchi di vivacchiare al centro della classifica ormai da anni. Lo riporta TMW.

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