Il Tirreno scrive: "Il settore ospiti del Franchi è quasi esaurito, sarà un derby acceso"

I pisani si muoveranno in massa per raggiungere il Franchi

All'indomani del pesante 4-1 incassato contro la Virtus Entella, il Pisa ha ripreso immediatamente il lavoro sul campo del centro sportivo di San Piero a Grado. La squadra proseguirà le sedute di allenamento anche nelle prossime ore per rifinire la preparazione in vista dell'atteso derby di Coppa Italia: la sfida valevole per i sedicesimi di finale si giocherà martedì sera alle 21 a Firenze contro la Fiorentina, come viene riportato sull'edizione online de Il Tirreno.

Ampio turnover in vista

In vista del match al Franchi, il tecnico nerazzurro Alberto Bianco è intenzionato a ruotare le forze e a concedere spazio a chi finora ne ha trovato meno. In difesa si candida a una maglia dal primo minuto Caracciolo al fianco del giovane Primasso, mentre nel reparto avanzato Moreo e Pittarello spingono per partire dal primo minuto. Sulla trequarti e lungo le corsie esterne cercano maglie da titolari anche Ferrah e Rao. Potrebbe essere impiegato dal 1' pure Léris, destinato a saltare per squalifica la successiva trasferta di Mantova dopo l'espulsione con l'Entella, anche se la sua presenza non è ancora certa.

Risposta del pubblico

Sul fronte tifoseria, prosegue la vendita dei biglietti destinati al settore ospiti dell'impianto fiorentino: al momento sono stati staccati 244 tagliandi sui 300 complessivamente messi a disposizione per la tifoseria pisana, previa esibizione della tessera del tifoso.