Il Tirreno riporta: "Oulai e Gonçalves scalpitano, ma con la Juventus dovrebbero andare in panchina"

I due giocatori potrebbero continuare a partire dalla panchina

Come evidenziato dalle pagine de Il Tirreno, la sfida di Reggio Emilia contro il Sassuolo è stata svoltata dalla panchina, con gli ingressi decisivi di Oulai e Pedro Gonçalves su tutti. Adesso, a pochissimi giorni dal big match contro la Juventus, il grande interrogativo che circola tra i sostenitori gigliati e gli addetti ai lavori riguarda la possibilità di vederli dal primo minuto.

Contro i neroverdi mister Vanoli aveva inizialmente scelto la continuità, schierando lo stesso undici visto nel pareggio contro l'Atalanta. Per sessanta minuti, tuttavia, la manovra ha riproposto i soliti difetti: giro palla lento, verticalizzazioni ridotte al lumicino e spazi intasati, culminando nell'azione del vantaggio locale firmato da Laurienté, propiziato da una leggerezza di Fagioli in mediana. Sul punteggio di 2-2, il tecnico è ricorso ai cambi. In appena tredici minuti, Gonçalves ha fatto sentire il suo peso con nove palloni toccati, tre passaggi chiave e quattro appoggi precisi su cinque nella trequarti avversaria, portando quella dose di inventiva e qualità tecnica indispensabile per scardinare le retroguardie chiuse.

Dal canto suo, Oulai ha impiegato ventisette minuti per dominare la scena con quattro duelli vinti su quattro, un intercetto, una chiusura difensiva e tre recuperi palla. Un impatto fatto di intensità e strapotere fisico che, esattamente come era già successo contro la Dea, ha dato nuova stabilità e dinamismo al reparto centrale.

Le prestazioni in crescita dei subentrati riaccendono il dibattito sulla mediana, specialmente in un momento in cui Nicolò Fagioli sembra attraversare una fase di appannaggio dopo un avvio di stagione brillante, condizionata da rendimenti sottotono nelle ultime uscite e dall'errore pesante in occasione della prima rete del Sassuolo.

In vista della supersfida del "Franchi" di domenica alle 20:45 contro la Juventus di Spalletti, le ipotesi sul tavolo sono essenzialmente due. Si potrebbe optare per una soluzione integrata con Oulai titolare come perno centrale e Fagioli dirottato nel ruolo di mezzala, posizione in cui in passato ha espresso il meglio del suo repertorio. In alternativa si percorrerà la via più prudente di un duello diretto per una maglia da titolare, con l'ivoriano pronto a subentrare a gara in corso come già visto in altre occasioni. Gli ex di turno in casa viola saranno proprio Fagioli e Dragusin, reduci da settimane non brillantissime ma attesi al varco dalla voglia di rivalsa contro il loro passato.

Se le indicazioni della vigilia vedono favorito Fagioli dal primo minuto con Gonçalves e Oulai inizialmente in panchina, il finale del Mapei Stadium ha suggerito soluzioni tattiche differenti. L'opzione più audace vedrebbe un 4-2-3-1 con l'ex Sporting Lisbona schierato sulla trequarti alle spalle di Beto o Pellegrino, e Oulai a fare coppia con Ndour in mezzo al campo. Affrontare la Juventus richiederà però un surplus di coraggio: la Fiorentina possiede le qualità per osare di più, e gli ultimi scampoli di gara in Emilia hanno tracciato una rotta precisa. Resta solo da capire se Vanoli deciderà di puntare subito su questa fisionomia o se preferirà affidarsi nuovamente all'impatto dei cambi a partita in corso.