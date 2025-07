Il Tirreno: “Pioli potrebbe partire con il 3-5-2 per poi avviare la metamorfosi ad altri moduli”

Il Tirreno quest’oggi riporta la storia personale di Stefano Pioli che è lontana dalla difesa a 3 e anche nelle sue migliori stagioni l’allenatore parmense ha rinunciato raramente ai due centrali. Basti pensare all’accoppiata Kalulu-Tomori del Milan 2021/22, con Hernandez e Calabria ai lati e il magnifico schermo di mediani formato da Kessie/Tonali, a centrocampo per il 4-2-3-1 che regalò ai rossoneri il 19° scudetto. Pioli, però, ha dimostrato più volte di essere un tecnico duttile, non dogmatico, in grado di inserire variazioni significative negli schemi preconfezionati, e per questo potrebbe anche decidere di ripartire dal 3-5-2 assecondando umori e caratteristiche di alcuni uomini-chiave, per poi sistemare progressivamente la squadra in campo con idee più vicine al suo modo di vedere il calcio.

Modulo 4-3-3: Per i sostenitori di questo modulo c’è un precedente importante ed è la Fiorentina del 2017/18, la prima del biennio targato Pioli. L’undici gigliato era stato impostato e pensato secondo i dettami del 4-2-3-1, ma quella squadra, uscita dal “tiki taka” di Paulo Sousa, aveva bisogno di diversa concretezza e profondità. Da questa esigenza nacque la ‘Fiorentina verticale’, per utilizzare il termine coniato al tempo. Meno uscite dal basso, verticalizzazione costante, più conclusioni verso la porta avversaria. Potrebbe essere una suggestione interessante considerando anche la batteria di attaccanti a disposizione, tutti di primissima fascia.

Capitolo tridente offensivo: Il tridente Gudmundsson, Kean e Dzeko fa sognare i tifosi e anche i diretti interessati, nelle interviste, hanno speso qualche battuta in merito. L’evoluzione al 4-3-3 “verticale” in linea teorica, lo consentirebbe, anche se la soluzione più logica rimane quella a due punte, con una soluzione d’assalto con Kean e Dzeko, e una più tecnica e di movimento con Kean e Gud. Anche questa considerazione può avvicinare al 3-5-2 come idea di partenza.

Il probabile 11 ad oggi: De Gea in porta, linea a tre con Pablo Marì al centro, Ranieri e Comuzzo ai lati, centrocampo sempre a tre con gli inamovibili Fagioli-Mandragora e la novità Fazzini, Gosens e Dodò esterni di provata efficacia nel campionato italiano, Dzeko o Gudmunsson a fianco di Kean. Si, è una Fiorentina che potrebbe risultare convincente da subito, senza passare da esperimenti e aggiustamenti. Plausibile, dunque, che Pioli decida di ripartire da qui per poi aggiustare il tiro e iniziare a mettere qualcosa di suo con il passare delle giornate.