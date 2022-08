Il Tirreno, out Gonzalez: ancora Kouamé titolare a sorpresa? L’ivoriano gode della fiducia di Italiano

Nonostante le voci di mercato, Christian Kouamé verso una maglia dal 1′ contro il Napoli? Nell’edizione odierna de Il Tirreno c’è spazio anche per le probabili formazioni di Fiorentina–Napoli. Preso atto delle assenze di Duncan e Gonzalez, il tecnico dovrà impostare la squadra in base ai giocatori che avrà a disposizione. In quanto al reparto offensivo, proprio per il forfait dell’argentino, c’è la probabile partenza da titolare del centravanti ivoriano. Kouamé – si legge – gode della fiducia di Italiano e potrebbe, a sorpresa, ripartire dall’inizio come con la Cremonese, cosa che secondo il quotidiano pare essere l’ipotesi più probabile. Rimane comunque viva l’opzione Ikoné.