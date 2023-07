Il Tirreno: “Futuro Castrovilli? Troppa distanza sul rinnovo. Su di lui piomba il Napoli di Garcia”

Il Tirreno oggi in edicola si sofferma sul futuro di Gaetano Castrovilli. Situazione molto chiara, la distanza sul rinnovo è olto ampia, e raggiungere un accordo sembra sempre più complicato. Per questo si apre lo scenario di una sua cessione, per evitare di perderlo a zero. In Serie A sul centrocampista sembra esserci il Napoli di Rudi Garcia.

LEGGI ANCHE, GAZZETTA: “A GENNAIO LA FIORENTINA AVEVA TROVATO DAHOUD COME SOSTITUTO DI AMRABAT. COMMISSO STOPPÒ TUTTO”