Il Tirreno attacca la Fiorentina: “Perchè non insistono per il via libera a Ribery?”

Il Tirreno di oggi ha parlato della situazione Ribery-quarantena attaccando la Fiorentina: “Forse che il club rossonero ha saputo muoversi meglio e con maggiore tempestività rispetto a quello viola? Domande che si stanno facendo tanti tifosi. La spiegazione è che l’Ufficio igiene della Regione Toscana, diversamente da quello della Regione lombarda (protocolli diversi?) non ha concesso ancora la deroga per anticipare la conclusione della quarantena dell’ex Bayern: magari, forse, la Fiorentina potrebbe provare a sollecitare…”