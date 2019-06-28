Il Tempo, De Rossi clamoroso dietrofront. Niente Fiorentina, pensa al ritiro
Era tutto fatto. Contratto di un anno da calciatore alla Fiorentina, con la possibilità di prolungare un'altra stagione. Ma Daniele De Rossi ci ha ripensato dopo mille tentennamenti stamattina e ha co...
Era tutto fatto. Contratto di un anno da calciatore alla Fiorentina, con la possibilità di prolungare un'altra stagione. Ma Daniele De Rossi ci ha ripensato dopo mille tentennamenti stamattina e ha comunicato la sua scelta ai dirigenti viola: niente Firenze, l'ex capitano della Roma sta seriamente valutando di smettere con il calcio giocato.
L'offerta di andare a giocare negli Stati Uniti ai Los Angeles Fc da gennaio è sempre valida, ma il centrocampista aveva scartato il trasferimento Oltreoceano per motivi logistico-familiari. E adesso, se non dovesse ripensarci di nuovo, sembra pronto a fare il passo che renderà più felici i tifosi della Roma: nessuna altra maglia vestita in carriera all'infuori di quella giallorossa
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