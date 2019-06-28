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Il Tempo, De Rossi clamoroso dietrofront. Niente Fiorentina, pensa al ritiro

Era tutto fatto. Contratto di un anno da calciatore alla Fiorentina, con la possibilità di prolungare un'altra stagione. Ma Daniele De Rossi ci ha ripensato dopo mille tentennamenti stamattina e ha co...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 giugno 2019 18:00
Il Tempo, De Rossi clamoroso dietrofront. Niente Fiorentina, pensa al ritiro - Foto Fabio Rossi/AS Roma/LaPresse 26/05/2019 Roma(Italia) Sport Calcio Roma-Parma Campionato Italiano Serie A TIM 2018/2019 - Stadio Olimpico Nella foto: Daniele De Rossi nella sua ultima partita da calciatore Photo Fabio Rossi/AS Roma/LaPresse 26/
Foto Fabio Rossi/AS Roma/LaPresse 26/05/2019 Roma(Italia) Sport Calcio Roma-Parma Campionato Italiano Serie A TIM 2018/2019 - Stadio Olimpico Nella foto: Daniele De Rossi nella sua ultima partita da calciatore Photo Fabio Rossi/AS Roma/LaPresse 26/
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Era tutto fatto. Contratto di un anno da calciatore alla Fiorentina, con la possibilità di prolungare un'altra stagione. Ma Daniele De Rossi ci ha ripensato dopo mille tentennamenti stamattina e ha comunicato la sua scelta ai dirigenti viola: niente Firenze, l'ex capitano della Roma sta seriamente valutando di smettere con il calcio giocato.

L'offerta di andare a giocare negli Stati Uniti ai Los Angeles Fc da gennaio è sempre valida, ma il centrocampista aveva scartato il trasferimento Oltreoceano per motivi logistico-familiari. E adesso, se non dovesse ripensarci di nuovo, sembra pronto a fare il passo che renderà più felici i tifosi della Roma: nessuna altra maglia vestita in carriera all'infuori di quella giallorossa

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