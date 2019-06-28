Il Tempo, De Rossi clamoroso dietrofront. Niente Fiorentina, pensa al ritiro

Era tutto fatto. Contratto di un anno da calciatore alla Fiorentina, con la possibilità di prolungare un'altra stagione. Ma Daniele De Rossi ci ha ripensato dopo mille tentennamenti stamattina e ha co...

A cura di Redazione Labaroviola 28 giugno 2019 18:00

Foto Fabio Rossi/AS Roma/LaPresse 26/05/2019 Roma(Italia) Sport Calcio Roma-Parma Campionato Italiano Serie A TIM 2018/2019 - Stadio Olimpico Nella foto: Daniele De Rossi nella sua ultima partita da calciatore Photo Fabio Rossi/AS Roma/LaPresse 26/

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