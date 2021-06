Il tecnico delle Spezia, Vincenzo Italiano, non ha ancora firmato nessun contratto con la Fiorentina. Oggi pomeriggio è atterrato all’areoporto di Pisa e successivamente si è incontrato con dei membri della società viola a Villa Olmi a Bagno a Ripoli nella zona di Firenze Sud per discutere di una possibile futura panchina. Inoltre la Fiorentina potrebbe proporre una o due contropartite tecniche: il centrocampista Riccardo Saponara e il difensore Luca Ranieri (la scorsa stagione in prestito alla Spal) per liberare e portare dietro anche il suo staff.

Di Chiara Cianferoni

