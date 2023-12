Il talento Borys vicino alla Fiorentina, fatta già visitare Firenze al ragazzo. Si aspetta il papà al Viola Park

No, non è una fuoriserie italiana, potrà al massimo essere in futuro una fuoriserie polacca, ma Karol Borys, 17enne centrocampista offensivo dello Slask Wroclaw (squadra della città che in Italia conosciamo come Breslavia) è uno dei talenti polacchi più promettenti nella sua zona di campo. Su di lui si è mossa la Fiorentina, che ha già preso in estate Gino Infantino dal Rosario Central, ma che prima o poi dovrà fare i conti con la carta d’identità di Jack Bonaventura. E allora ecco spiegata la mobilitazione voluta dal duo Barone-Pradè, che secondo quel che filtra dalla Polonia hanno già fatto visitare Firenze al ragazzo, e adesso preparano l’affondo.

C’E’ DA CONVINCERE IL BABBO – Come si dice a Firenze per papà. Marcin Borys, infatti, ha parlato ai microfoni di Sport.pl della situazione del figlio, confermando che nei prossimi giorni andrà al Viola Park: “La Fiorentina è interessata e noi andremo a Firenze per incontrarli. Vogliamo sfruttare l’invito per vedere la società e conoscere l’eventuale progetto sportivo, chiedendo al contempo come i viola vorrebbero investire su mio figlio”. Un’ospitata in piena regola, insomma, per far toccare con mano anche a Borys senior l’avveniristico centro sportivo inaugurato quest’anno, per battere la concorrenza di PSV Eindhoven e di un non ancora precisato club di Premier League. David Balda, ds dello Slask, ha confermato tutto al podcast slaskowegadanie: “Ho ricevuto l’informazione che la Fiorentina sta preparando un’offerta. Vedremo se ci sarà uno zero in più rispetto all’offerta del PSV. Sono in contatto anche con un club inglese, che sta preparando un’offerta. Vedremo se ci soddisferanno”. La Fiorentina, comunque, sembra sensibilmente avanti.

DALLO UNITED AL MONDIALE U17 – Borys, ancora prima di entrare a far parte delle giovanili dello Slask, ha fatto anche un provino al Manchester United, respirando la leggendaria atmosfera di Carrington e sognando Old Trafford. E’ stato un pilastro della Nazionale Under 17, con la quale ha giocato Europei e Mondiali di categoria (19 presenze e 3 reti in totale). Il futuro è dalla sua parte, deve solo scegliere dove coltivarlo. E il Viola Park è un’opzione estremamente allettante. Lo scrive Calciomercato.com

