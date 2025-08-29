Il sorteggio della Fiorentina in Conference: Rapid Vienna, Dinamo Kiev, Mainz, AEK, Sigma e Lausanne
Si è svolto a Nyon il sorteggio della fase a campionato della Conference League e la Fiorentina ha conosciuto così le avversarie. Sono 6 partite, 3 in casa e 3 in trasferta. Le squadre partecipanti so...
A cura di Redazione Labaroviola
29 agosto 2025 13:49
Si è svolto a Nyon il sorteggio della fase a campionato della Conference League e la Fiorentina ha conosciuto così le avversarie. Sono 6 partite, 3 in casa e 3 in trasferta. Le squadre partecipanti sono state divise in 6 fasce e ogni squadra ha pescato una squadra per fascia, la fase a campionato inizia il 2 Ottobre e terminerà il 18 Dicembre, queste le squadre pescate dalla Fiorentina:
SK Rapid Vienna Trasferta
Dinamo Kiev Casa
Mainz Trasferta
AEK Atene Casa
Sigma Olomuc Casa
Lausanne Sport Trasferta