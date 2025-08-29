Il sorteggio della Fiorentina in Conference: Rapid Vienna, Dinamo Kiev, Mainz, AEK, Sigma e Lausanne

Si è svolto a Nyon il sorteggio della fase a campionato della Conference League e la Fiorentina ha conosciuto così le avversarie. Sono 6 partite, 3 in casa e 3 in trasferta. Le squadre partecipanti so...

A cura di Redazione Labaroviola 29 agosto 2025 13:49

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