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Il sorteggio della Fiorentina in Conference: Rapid Vienna, Dinamo Kiev, Mainz, AEK, Sigma e Lausanne

Si è svolto a Nyon il sorteggio della fase a campionato della Conference League e la Fiorentina ha conosciuto così le avversarie. Sono 6 partite, 3 in casa e 3 in trasferta. Le squadre partecipanti so...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 agosto 2025 13:49
Il sorteggio della Fiorentina in Conference: Rapid Vienna, Dinamo Kiev, Mainz, AEK, Sigma e Lausanne -
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Si è svolto a Nyon il sorteggio della fase a campionato della Conference League e la Fiorentina ha conosciuto così le avversarie. Sono 6 partite, 3 in casa e 3 in trasferta. Le squadre partecipanti sono state divise in 6 fasce e ogni squadra ha pescato una squadra per fascia, la fase a campionato inizia il 2 Ottobre e terminerà il 18 Dicembre, queste le squadre pescate dalla Fiorentina:

SK Rapid Vienna Trasferta

Dinamo Kiev Casa

Mainz Trasferta

AEK Atene Casa

Sigma Olomuc Casa

Lausanne Sport Trasferta

 

 

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