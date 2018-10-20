Il sindaco Nardella: " Auguri Stefano, Firenze ti ha amato da subito. Resta a lungo con noi"

“Stefano Pioli è una persona che la città di Firenze ha amato prima da giocatore e ora da allenatore. Sappiamo quanto i fiorentini siano esigenti, e selettivi nel voler bene. Ma soprattutto si è fatto...

“Stefano Pioli è una persona che la città di Firenze ha amato prima da giocatore e ora da allenatore. Sappiamo quanto i fiorentini siano esigenti, e selettivi nel voler bene. Ma soprattutto si è fatto amare dai tifosi e dai suoi calciatori. E’ l'uomo giusto nel momento giusto. Io ho avuto modo di conoscerlo bene in questo anno e mezzo, mi piace la sua umanità, il suo equilibrio, per la sua esperienza, e per la sua capacità di fare gruppo coi ragazzi. Lo vorrei in giunta uno come Stefano Pioli”. Lo ha detto questo pomeriggio il sindaco Dario Nardella facendo gli auguri per i 53 anni che compie oggi al tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli. “Gli faccio tanti auguri di buon compleanno, e spero che possa rimanere a lungo per difendere i nostri colori ” Dario Nardella. Fonte: Italpress