Il secondo grado del processo di Gudmundsson si dovrebbe discutere a ridosso dell'estate 2025

Il processo che vede accusato Albert Gudmundsson accusato di cattiva condotta sessuale non si è ancora chiuso nonostante la sentenza di primo grado che lo ha dichiarato innocente. Il pubblico minister...

Il processo che vede accusato Albert Gudmundsson accusato di cattiva condotta sessuale non si è ancora chiuso nonostante la sentenza di primo grado che lo ha dichiarato innocente. Il pubblico ministero infatti ha presentato ricorso contro questa assoluzione e il processo andrà in secondo grado.

Non ci sono problemi per la Fiorentina per questa stagione calcistica, infatti il processo e il dibattito in secondo grado dovrebbe essere discusso a ridosso dell'estate 2025 e questo dovrebbe dare tempo alla Fiorentina anche di aspettare la sentenza del 2° grado di giudizio ,che in caso di assoluzione sarebbe definitiva, e capire come muoversi per il riscatto del numero 10 viola.

Il calciatore tra le altre cose torna comunque in nazionale Islandese vista l'assoluzione in primo grado, anche se per questa sosta sarà probabilmente out dai convocati visto l'infortunio subito da Albert a Lecce

TEMPI E PAROLE DI PRADE'

https://www.labaroviola.com/la-sentenza-sul-caso-gudmundsson-sara-emessa-giovedi-la-fiorentina-e-tranquilla/271422/