Il Sassuolo ha scelto il post Aquilani: Sarà D'Aversa il nuovo tecnico dei neroverdi emiliani
L'ex tecnico del Torino riparte dal Sassuolo al posto di Aquilani
In un campionato caratterizzato da un continuo valzer di panchine e da forti tensioni per i tecnici della massima serie, arriva un ulteriore stravolgimento guidato dalla società neroverde. Il club emiliano ha infatti deciso di interrompere il rapporto con Alberto Aquilani all'indomani del netto 3-0 incassato sabato sera sul campo della Roma, un rovescio pesante costato la panchina all'ex centrocampista.
La scelta della dirigenza: fiducia a D'Aversa
Per raccogliere l'eredità di Aquilani, il Sassuolo ha puntato su Roberto D'Aversa, figura d'esperienza e ormai punto di riferimento quando si tratta di rilevare formazioni in difficoltà a stagione in corso. Già nella scorsa annata il tecnico era subentrato in itinere sulla panchina del Torino per rimpiazzare Marco Baroni, riuscendo a traghettare i granata verso un mantenimento della categoria privo di affanni.
Nota ufficiale e composizione dello staff
Il cambio di rotta è stato formalizzato attraverso una nota diffusa dal club:
"L’U.S. Sassuolo Calcio rende noto di aver assegnato la conduzione della Prima Squadra a Roberto D’Aversa, con un accordo valido fino al 30 giugno 2027. La struttura del suo gruppo di lavoro vedrà Salvatore Sullo nel ruolo di vice allenatore, affiancato dai collaboratori tecnici Marco Piccioni e Marco Riggio. La preparazione atletica sarà gestita da Paolo Rongoni, Francesco Petrungaro, Andrea Rinaldi e Simone Vignudelli, mentre la cura dei portieri sarà affidata a Marco Bizzarri. Il mister condurrà oggi pomeriggio la prima sessione d'allenamento con la squadra, mentre il primo contatto con i giornalisti avverrà giovedì 12 novembre alle ore 12:30 nella sede del Mapei Football Center."