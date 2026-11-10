Il Sassuolo ha scelto il post Aquilani: Sarà D'Aversa il nuovo tecnico dei neroverdi emiliani

L'ex tecnico del Torino riparte dal Sassuolo al posto di Aquilani

In un campionato caratterizzato da un continuo valzer di panchine e da forti tensioni per i tecnici della massima serie, arriva un ulteriore stravolgimento guidato dalla società neroverde. Il club emiliano ha infatti deciso di interrompere il rapporto con Alberto Aquilani all'indomani del netto 3-0 incassato sabato sera sul campo della Roma, un rovescio pesante costato la panchina all'ex centrocampista.

La scelta della dirigenza: fiducia a D'Aversa

Per raccogliere l'eredità di Aquilani, il Sassuolo ha puntato su Roberto D'Aversa, figura d'esperienza e ormai punto di riferimento quando si tratta di rilevare formazioni in difficoltà a stagione in corso. Già nella scorsa annata il tecnico era subentrato in itinere sulla panchina del Torino per rimpiazzare Marco Baroni, riuscendo a traghettare i granata verso un mantenimento della categoria privo di affanni.

Nota ufficiale e composizione dello staff

Il cambio di rotta è stato formalizzato attraverso una nota diffusa dal club: