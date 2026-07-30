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Il Sassuolo annuncia: "Test antidroga negativi per Volpato, torna in gruppo ad allenarsi con la squadra"

Il giocatore accostato ai viola torna coi neroverdi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 luglio 2026 14:11
Il Sassuolo annuncia: "Test antidroga negativi per Volpato, torna in gruppo ad allenarsi con la squadra" -
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Cristian Volpato ha ripreso la preparazione insieme ai compagni del Sassuolo a seguito delle indiscrezioni giornalistiche che lo vedevano presuntamente positivo alla cocaina dopo un sinistro stradale avvenuto in Australia.

Il trequartista neroverde, finito anche nei radar del calciomercato della Fiorentina, si è sottoposto ai consueti accertamenti fisici integrati da specifici test ematici e delle urine. Tutti i controlli clinici hanno escluso qualsiasi irregolarità.

La società emiliana ha fatto chiarezza sull'accaduto attraverso un comunicato:

«Il trequartista Cristian Volpato ha ripreso le attività con la squadra dopo essersi sottoposto, nei giorni passati, ai controlli di routine e ad approfonditi test del sangue e delle urine programmati, con il pieno accordo dell'atleta, per verificare la sua idoneità in seguito alle notizie diffuse dai media. L'insieme delle analisi eseguite ha dato risultato negativo».

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