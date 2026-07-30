Il Sassuolo annuncia: "Test antidroga negativi per Volpato, torna in gruppo ad allenarsi con la squadra"

Il giocatore accostato ai viola torna coi neroverdi

Cristian Volpato ha ripreso la preparazione insieme ai compagni del Sassuolo a seguito delle indiscrezioni giornalistiche che lo vedevano presuntamente positivo alla cocaina dopo un sinistro stradale avvenuto in Australia.

Il trequartista neroverde, finito anche nei radar del calciomercato della Fiorentina, si è sottoposto ai consueti accertamenti fisici integrati da specifici test ematici e delle urine. Tutti i controlli clinici hanno escluso qualsiasi irregolarità.

La società emiliana ha fatto chiarezza sull'accaduto attraverso un comunicato: