Il ritorno di Bove al Viola Park, entra con Cataldi, partecipa alla riunione tecnica, gioca a biliardo

Edoardo Bove è tornato al Viola Park. Il centrocampista è arrivato nelle scorse ore nel centro sportivo viola ed è stato riabbracciato dalla sua Fiorentina. Oggi così è arrivato in macchina e poi dopo...

A cura di Redazione Labaroviola 14 dicembre 2024 15:15

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