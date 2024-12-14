Il ritorno di Bove al Viola Park, entra con Cataldi, partecipa alla riunione tecnica, gioca a biliardo
Edoardo Bove è tornato al Viola Park. Il centrocampista è arrivato nelle scorse ore nel centro sportivo viola ed è stato riabbracciato dalla sua Fiorentina. Oggi così è arrivato in macchina e poi dopo...
Edoardo Bove è tornato al Viola Park. Il centrocampista è arrivato nelle scorse ore nel centro sportivo viola ed è stato riabbracciato dalla sua Fiorentina. Oggi così è arrivato in macchina e poi dopo alcuni saluti ai dirigenti si è presentato, scortato da Danilo Cataldi, alla riunione della squadra vestito con la tuta della squadra, proprio come tutti gli altri che vedendolo lo hanno a lungo applaudito. Momenti di normalità per lui all'interno del Viola Park: partitella di biliardo e due passi all'interno del centro sportivo, come mostra il video postato dalla società viola.
https://www.labaroviola.com/bove-e-arrivato-al-viola-park-con-comuzzo-assistera-alla-rifinitura-della-fiorentina-prima-del-bologna/280812/