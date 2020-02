Settimana intensa anche sotto il profilo personale per Dusan Vlahovic. Il suo agente ha parlato del rinnovo con i dirigenti viola, un rinnovo che si prospetta fino al 2025 ma secondo La Nazione potrebbe essere inserita un’opzione per un ulteriore anno (2026). I presupposti quindi per dare ancora di più sul campo per l’attaccante serbo non mancano assolutamente.