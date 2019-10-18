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Il rinnovo di Chiesa non sarà una questione di soldi, la società viola offrirà più di 4 milioni l'anno

In casa Fiorentina continua a tenere banco il rinnovo di Federico Chiesa, anche dopo le parole di Daniele Pradè nella conferenza stampa di oggi, e il Corriere dello Sport oggi in edicola parla del fat...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 ottobre 2019 19:22
Il rinnovo di Chiesa non sarà una questione di soldi, la società viola offrirà più di 4 milioni l'anno - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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In casa Fiorentina continua a tenere banco il rinnovo di Federico Chiesa, anche dopo le parole di Daniele Pradè nella conferenza stampa di oggi, e il Corriere dello Sport oggi in edicola parla del fatto che per convincere il numero 25 a prolungare non sarà certo una questione di soldi, anche se Commisso è pronto a offrirgli tanto, circa 4 milioni a stagione. Servirà calma, ma anche una squadra competitiva, per convincere Chiesa a sposare il progetto viola.

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