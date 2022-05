Il rimpianto di Graziani: “Con il Var avremmo vinto lo scudetto ’82 al posto della Juventus”

Durante la ricorrenza dello scudetto rubato del 82′, Francesco Graziani ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Nazione ha ripercorso la giornata di quel maledetto 16 maggio. Ecco le sue parole: “Ce la potevamo giocare e lo spareggio sarebbe stato l’epilogo più giusto. Se ci fosse stato il Var ci saremmo andati senza dubbio. E se ci fosse stato a Catanzaro? Avremmo vinto noi. Chiedetelo a Borghi (attaccante dei calabresi, ndr). Giura che su di lui ci fosse fallo di Brio. Così come era ineccepibile il rigore per la Juve. Il Cagliari poi le provò di tutte: i loro dirigenti cercarono in ogni modo di far slittare la partita per aver modo di capire cosa stesse succedendo a Catanzaro. Insomma tensione altissima e si iniziò sei minuti dopo.”.

