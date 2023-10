Il retroscena: “Proposi Nico Gonzalez alla Fiorentina quando costava 3 milioni ma rifiutarono”

L’ex procuratore di Nico Gonzalez, Rafael Stancanelli, ha parlato ai microfoni di Sportitalia della stella in forza alla Fiorentina. Queste le sue parole: “Seguivo spesso le partite delle giovanili dell’Argentinos Juniors, dove è cresciuto Nico Gonzalez. Una volta ero a vedere i 1997 e dopo giocavano i 1998. Mi fermai a vedere anche i più piccoli e rimasi stregato da Nico. Lo conobbi e poco tempo dopo diventai il suo agente. Dopo il primo contratto da professionista, ironia della sorte, parlai con Lorenzo De Santis, giornalista ma anche importante agente, circa l’ipotesi Fiorentina. Ottenni l’autorizzazione a parlare con i viola per quindici giorni ma alla fine la trattativa non si concretizzò: l’Argentinos Juniors chiedeva 3 milioni, mentre la Fiorentina sosteneva che prima sarebbe dovuto andare in un’altra squadra europea come step antecedente”.

