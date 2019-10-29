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Il retroscena, Montella e Ribery hanno già chiarito dopo la lite post sostituzione

Stadio ricorda che Ribery oltre al problema squalifica, doveva risolvere anche la discussione avuta con il mister Vincenzo Montella. Secondo quello che riporta il quotidiano, i due hanno un rapporto q...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 ottobre 2019 12:04
Il retroscena, Montella e Ribery hanno già chiarito dopo la lite post sostituzione -
Rassegna Stampa
Montella
Ribery
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Stadio ricorda che Ribery oltre al problema squalifica, doveva risolvere anche la discussione avuta con il mister Vincenzo Montella. Secondo quello che riporta il quotidiano, i due hanno un rapporto quasi fraterno, e persone vicine all'ambiente raccontano che già domenica notte i due si erano chiariti.

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