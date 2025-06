Nel frattempo, ecco iniziare a girare notizie e indiscrezioni sui nomi di possibili rinforzi che la Fiorentina aveva messo in ‘caldo’ prima dello strappo di Palladino. Nelle ultime ore il nome di Dzeko è circolato con forza. Sia per la concorrenza con il Bologna, sia perché l’ex giallorosso era stato comunque nel mirino della società viola anche a gennaio, quando si cercava un vice Kean e si era pronti a far partire Beltran. Lo riporta La Nazione.