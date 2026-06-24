Il Resto del Carlino titola: "Asta per Favasuli, la Fiorentina ha il 50% sulla rivendita del difensore"

Il difensore del settore giovanile viola potrebbe andare in un club di A

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, si è accesa una vera e propria asta di mercato attorno a Costantino Favasuli, promettente terzino destro del Catanzaro finito nel mirino di Roma, Atalanta e del Sassuolo di Alberto Aquilani. Il talento classe 2004 ha una clausola rescissoria di 6 milioni di euro, con la Fiorentina che si garantirà il 50% sulla futura rivendita. Profilo giovane e duttile, Favasuli è reduce da un'ottima stagione da 40 presenze, 2 gol e 5 assist, impreziosita anche dal prestigioso esordio in Nazionale.