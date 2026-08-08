Il Resto del Carlino riporta: "Oltre al Bologna, su Piccoli si registra il sondaggio del Villareal"

L'attaccante viola potrebbe finire in Spagna

Secondo quanto riferito da Il Resto del Carlino, Roberto Piccoli è a caccia di riscatto dopo una stagione decisamente opaca con la Fiorentina, chiusa con appena 4 marcature in Serie A (su 32 apparizioni, di cui 16 dall'inizio) e un sigillo in Conference League. Dopo i timidi inserimenti di Villarreal, Lazio e Genoa, ora è il Bologna a farsi avanti concretamente.

I viola valutano il cartellino dell'attaccante 20 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo, cifra calcolata dopo aver svalutato un anno dei 25 spesi originariamente. I rossoblù, dal canto loro, puntano a un prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. La società toscana potrebbe concedere l'apertura alla formula del prestito, ma pretende che il riscatto diventi obbligatorio al verificarsi di determinate clausole.