Il pullman della Juventus tampona la macchina della polizia mentre andava alla Dacia Arena di Udine

Incredibile pre-partita in Udinese-Juventus, con il pullman che trasportava gli uomini di Allegri verso la Dacia Arena ha tamponato la macchina della Polizia che stava scortando la squadra. Un imprevisto davvero incredibile, che come spiegato da Sky ha portato i giocatori e lo staff a essere trasferiti allo stadio con due bus sostitutivi. Al momento comunque non dovrebbero esserci ritardi o slittamenti dell’orario d’inizio. Lo scrive Sport Fair

