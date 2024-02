Il prossimo anno ci potrebbero essere 7 squadre italiane in Champions. Caso al limite dell’impossibile

L’Italia potrebbe avere fino a sette squadre nella Champions League 2024/25. Un caso limite e di estrema difficoltà nella sua concretizzazione, ma è uno scenario che può tecnicamente realizzarsi nel nuovo format della massima competizione continentale targata UEFA, con il numero di squadre partecipanti che passerà da 32 a 36. Come? Analizziamo gli incastri che possono rendere attualizzabile questo percorso.

Intanto, si tratta di un caso limite ma previsto dal regolamento della nuova Champions League: il numero massimo di formazioni al via della prossima edizione per ogni Paese è 7. Non si tratta però di una soglia accessibile a tutti: è un numero che può essere raggiunto solo dalle Federazione che ha 4 squadre garantite in partenza.

Come possono salire da 4 a 7 squadre? Si parte innanzitutto dal quinto slot, che sarà disponibile per le prime due nazioni nel ranking UEFA 2023/24: il piazzamento nel ranking viene determinato dai risultati ottenuti dalle formazioni della stessa Federazione nelle tre coppe europee. Al momento l’Italia occupa il primo posto, davanti a Germania e Inghilterra: se la stagione terminasse ora, nel 2024/25 sarebbe garantito il quinto slot, che spetterebbe alla quinta classificata in Serie A. Chiudere al primo o al secondo posto del ranking stagionale UEFA è possibile, anche perché l’Italia ha ancora 7 squadre su 7 in corsa (Inter, Lazio e Napoli in Champions, Atalanta, Milan e Roma in Europa League, Fiorentina in Conference League).

LA CLASSIFICA ATTUALE NEL RANKING STAGIONALE UEFA

1) Italia 14.714 punti (7 squadre su 7 in corsa)

2) Germania 13.928 punti (6 su 7)

3) Inghilterra 13.875 punti (6 su 8)

4) Spagna 12.937 punti (6 su 8)

5) Francia 12.250 punti (6 su 6)

Tutto chiaro per i primi cinque slot, ma da dove potrebbero arrivare gli altri due posti? E’ complicato, ma potrebbero arrivare dal percorso europeo attuale. Il sesto slot arriverà se una tra Lazio e Napoli vincerà la Champions e allo stesso tempo in campionato non si piazzerà tra le prime quattro o cinque, se l’Italia chiuderà prima o seconda nel ranking stagionale UEFA: la vincente avrebbe accesso alla nuova Champions senza escludere le squadre qualificate tramite piazzamento in campionato. Per ‘sbloccare’ il settimo slot invece servirebbe che una tra Atalanta, Milan e Roma vinca l’Europa League e contemporaneamente non si classifichi tra le prime quattro o cinque in Serie A. Una serie di incastri complicata ma non impossibile: così l’Italia potrebbe avere sette squadre nella prossima Champions.

LA CLASSIFICA ATTUALE DELLA SERIE A

1) Inter 63 punti*

2) Juventus 54 punti

3) Milan 52 punti

4) Atalanta 45 punti*

5) Bologna 45 punti

6) Roma 41 punti

7) Fiorentina 38 punti

8) Lazio 37 punti*

9) Napoli 36 punti*

10) Torino 36 punti*

11) Monza 33 punti

12) Genoa 30 punti

13) Lecce 24 punti

14) Udinese 23 punti

15) Frosinone 23 punti

16) Empoli 22 punti

17) Sassuolo 20 punti*

18) Verona 20 punti

19) Cagliari 19 punti

20) Salernitana 13 punti

*una partita in meno

