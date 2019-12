Tutti d’accordo, o quasi sul peggiore in campo, per i quotidiani. È Dragowski, non concorda solo il Corriere dello Sporr che indica i peggiori in Pezzella e Caceres

Corriere fiorentino

5 Dragowski Serataccia. Va bene, la punizione di Kolarov è bellissima, ma restare a filmare la prodezza del serbo è un po’ eccessivo. Poche occasioni per farsi vedere, poi si accascia su Pellegrini

5 Dalbert Opaco. Una sola bella giocata nei primi 45 minuti e poil’oblio, aggravato dal fatto che dalla sua parte Florenzi, Pellegrini e soprattutto Zaniolo lo mettono sempre in mezzo

Corriere dello Sport

Pezzella 4,5 Svagato. Grave l’errore con il passaggio in uscita, che lo costringe a stendere Zaniolo a ridosso dell’area: nasce da lì il raddoppio della Roma. E poco dopo si ripete, stavolta senza fare danni

Caceres 4.5 Perde Zaniolo tenendolo anche in gioco sullo 0-1. Distrazione esiziale. Aveva promesso un gol, non lo ottiene, ma almeno calcia la palla sporca in area che si trasforma in una pepita per Badelj

Tuttosport

DRAGOWSKI 4.5 Immobile sulla punizione di Kolarov. Poteva fare di più soprattutto sulla rete di Pellegrini anche se viene preso in controtempo sul tiro di prima del centrocampista romanista.

Gazzetta dello Sport

4,5 DRAGOWSKI Due brutti errori. Un passo indietro rispetto alle ultime gare.