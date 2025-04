Il Parma vince contro la Juventus e fa un regalo alla Fiorentina. Adesso la distanza è di soli 3 punti

Successo pesantissimo per il Parma in ottica salvezza e ko molto molto importante per la Juve per quanto riguarda la lotta per il quarto posto: i bianconeri non impegnano praticamente mai Suzuki e la squadra di Chivu si conferma temibilissima contro le big dopo i successi contro Bologna, Milan, Lazio e il pari di due settimane fa contro l’Inter.

Dopo 40 secondi tiro molto insidioso di Locatelli da fuori area, con Suzuki che si mantiene sulla traiettoria e osserva la palla uscire. La gara si mette subito in salita per il Parma, che perde due pedine nei primi minuti: fuori Vogliacco e Bernabè, entrambi ko dopo appena 10 minuti di gioco, dentro Hainaut ed Estevez al loro posto. Ancora Juve pericolosa al 19′: Nico Gonzalez allarga a destra per l’inserimento di Kalulu, cross basso del francese che Vlahovic gira sul fondo, anticipando Leoni. Il Parma prova a rendersi pericoloso con un paio di corner battuti in modo molto interessante da Estevez, ma la deviazione decisiva non arriva. Pellegrino prova ad entrare in partita con un velleitario tentativo dai 30 metri, Di Gregorio para senza affanni.

Quando il primo tempo sembra destinato al pari, proprio Mateo Pellegrino porta in vantaggio il Parma: cross coi giri contati di Valeri da sinistra, l’argentino sale altissimo e supera Kelly nello stacco, andando a impattare benissimo il pallone, spedito alle spalle di Di Gregorio con violenza. Juventus costretta a inseguire nonostante un Parma incerottato, con già due cambi all’attivo.

Altri due infortuni aprono la ripresa: Chivu è costretto al terzo cambio in 45′, con Hernani che prende il posto di Estevez, dolorante già a fine primo tempo, mentre Vlahovic lascia il campo a Conceicao. Per il serbo un problema alla coscia anteriore destra. Juve che fatica terribilmente ad accendersi, così Tudor ricorre alla panchina: dentro Yildiz per McKennie, ma la palla migliore la costruisce il Parma. Bel duetto tra Pellegrino e Sohm, che porta al tiro lo svizzero: conclusione debole, Di Gregorio raccoglie senza problemi. Finale di assalto per la Juventus, che va al tiro soprattutto con Conceicao, sicuramente il più attivo tra i suoi: sempre attento Suzuki, che non deve comunque compiere parate particolarmente difficili fino al triplice fischio. Lo scrive TMW