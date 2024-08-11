Il Parma fa flop, perde in casa 0-1 contro il Palermo e viene eliminato dalla Coppa Italia

Ad una settimana da Parma-Fiorentina la squadra parmigiana ha perso in casa contro il Palermo in Coppa Italia

Zero a uno. E' questo il risultato finale maturato fra le mura dello Stadio "Ennio Tardini". Buona la prima per Alessio Dionisi sulla panchina del Palermo: i rosanero hanno battuto il Parma, che si appresta ad iniziare il nuovo campionato di Serie A da neopromossa, grazie alla rete siglata nel primo tempo da Roberto Insigne in occasione del match valevole per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025.

Nel corso del primo tempo Man, giocatore del Parma, ha sbagliato un rigore sul punteggio di 0-0. Un successo che permette a Matteo Brunori e compagni di staccare il pass per i sedicesimi di finale, dove affronteranno il Napoli di Antonio Conte che, nella giornata di ieri, ha sconfitto il Modena solo ai calci di rigore. La gara è in programma il prossimo 25 settembre allo Stadio Maradona. Insomma, ad una settimana dalla sfida alla Fiorentina, non parte bene la stagione del Parma.

SERGI ROBERTO È STATO OFFERTO ALLA FIORENTINA

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